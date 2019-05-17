LUX* Bodrum’da Sağlıklı Yaşam Konsepti Açıldı

Lux* Bodrum Resort & Residences’ın yeni 4. Restaurant - Vitalica Healing Restaurant aynı zamanda Wellness ve Otel müşterilerine detox yemeklerinin hazırlanıp sunulacağı yer olacaktır.

Sağlıklı yaşam kavramının giderek daha gündemde olduğu ve bilincin arttığı; yeme alışkanlıklarının hayat kalitesine etkisinin yakından ölçüldüğü bir dönemde, ‘’Vitalica Healing’’ dünyadaki sağlıklı yaşam yeme alışkanlıkların üzerine kurulmuş tamamen doğal, taze, temiz yemek” önceliğini vurgulayan bir restorandır.

Sağlık ihtiyaçlarına ve farklı beklentilere yanıt verebilecek bir yiyecek ve içecek menüsü sunuyor. Sağlıklı yaşam noktası herkesin damak tadına uygun ve sertifikasız hiçbir ürünün yer almadığı mekan dünya mutfaklarından Anadolu mutfağına kadar çok geniş ve sağlıklı menüler sunuyor. “Doğal, taze, temiz yemek” önceliğini vurgulayan menüsünde yeni ve tüm diyet ihtiyaçlarını kapsayıcı bir bakışla vegan, vejetaryen, glütensiz seçeneklerin yanı sıra, zengin proteinler sağlıklı yağlar gibi seçenekleri daha iyi tanıtmak, yaygınlaştırmak ve erişilebilir bir sağlık hareketine öncü olmak amacı ile yaşama dokunuyor.

EDITORE NOT: Doğaya saygı gösterilerek tasarlanan LUX* Bodrum Resort & Residences; kristal berraklığındaki Ege denizinin kıyısında yer alan; yüksek oksijene sahip, yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı bir yarımadayı kucaklıyor.

Otel, kendini doğaya adapte eden modern tasarımı ve kendine ait özel koyunda 650 metrelik beyaz kum plajıyla fark yaratıyor.

LUX* Bodrum Resort & Residences; her evinin yanı sıra her odasından ve tüm sosyal alanlarından görülen deniz manzarası, ulaşım kolaylığı, doğayla iç içe atmosferi ile birçok olanağın yanı başınızda olduğu yaşam alanına ev sahipliği yapıyor.

Her kitleye, ihtiyaca ve beğeniye yönelik seçeneklerin bulunması, oteli canlı ve hareketli bir nokta olarak öne çıkarıyor.

83 bin metrekarelik alana yayılan LUX* Bodrum Resort & Residences, farklı oda kategorisiyle birlikte 91 otel odası, 77 özel villayı barındırıyor.

Tesis; spa, su sporları, açık hava sineması, çocuk kulübü, alakart restoranları, barları ve lounge gibi birçok sosyal alanı ile ideal seçeneklerin başında yerini alıyor.

Deniz ya da karayolu ile özel giriş imkanı, kendi kıyı şeridine bağlanan özel yatlar gibi fark yaratan özellikleri sayesinde misafirlerine seçkin avantajlar sunuyor.

Bodrum’un içerisinde sahip olduğu doğayla iç içe atmosferi ile dikkat çeken otelde, organizasyonlar için de çok fazla seçenek bulunuyor.

LUX*Bodrum Resort&Residences’da doğayla birlikte kutlayacağınız doğum günleri, aile ve dostlarınızla buluşacağınız akşam yemekleri, özel anlara tanıklık edecek nişan ve düğün organizasyonları için ideal mekân alternatiflerinin olması bakımından tercih edilme sebepleri arasında güçlü bir etken oluyor.