Mahkemeden ''Opet'' için ''ceza geri ödensin'' kararı

Mahkeme, akaryakıt dağıtım ve perakende satış alanında faaliyet gösteren Opet'e Rekabet Kurulu tarafından verilen ve şirket tarafından ödenen 325.4 milyon lira para cezasının şirkete geri ödenmesine karar verdi.

Rekabet Kurumu dört akaryakıt şirketine rekabeti engelledikleri gerekçesiyle toplamda 1,5 milyar lira ceza verdi. Ceza alan şirketleri ise BP Petrol, Petrol Ofisi, Shell Turcas Petrol ve Opet oldu. Sermayesinin yüzde 40'ı Tüpraş'a ait olan Opet'in dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre, mahkeme ödenen cezanın yasal faiziyle birlikte şirkete ödenmesine karar verdi. Karar temyize götürülebilecek.