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Maliye 1,7 milyar TL'lik kayıtdışılığı yakaladı: Bir sektöre daha ceza yağdı

Maliye 1,7 milyar TL'lik kayıtdışılığı yakaladı: Bir sektöre daha ceza yağdı
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın lüks segment araç kiralayan şirketlere yönelik denetimlerinde 1,7 milyar TL'lik kayıt dışı hasılat tespit edilirken, toplam 500 milyon lira ceza kesildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerine devam ediyor. Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliyenin radarını bu alana yöneltmesine yol açtı.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı. Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı.

GİB tarafından, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamlı analiz edildi. Bu kapsamda 5 bin 600 araç kiralama işletmesi mercek altına alındı. Sektörde beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler belirlendi.

Denetimler sonucu 500 milyon lira ceza kesilirken, 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat saptandı. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark tespit edildi. Denetimlerde, KDV'de 904 milyon liraya varan matrah farkı belirlenirken yaklaşık 4 bin tutanak düzenlendi.

 BAKAN ŞİMŞEK: DENETİMLER ARTACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kayıt dışılığın neden olduğu haksız rekabeti ve vergi kaybını gidermek için denetimlerin artacağını belirterek, "Özellikle hizmet sektöründe yapılan denetimler, şeffaflığı ve rekabeti de destekleyecek. Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek" diye konuştu.

 

Etiketler mehmet şimşek gib gelir idaresi başkanlığı hazine ve maliye bakanlığı ceza kayıtdışı
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