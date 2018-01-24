Maliye Bakanı'ndan şans oyunları için flaş açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Maliye Bakanı Ağbal, Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili, "Ekonomi üzerinde olumsuz bir etki getirmesi mümkün değil. Amaçlarına ulaşacak şekilde ilerliyor" dedi.

Ağbal, harekat ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"2018'de ekonomiye yönelik beklentileri olumlu etkileyecek. Suriye'deki istikrarsızlıklar, jeopolitik gerginlikler ekonomiyle ilgili beklentileri olumsuz etkileyebiliyor. Türkiye'nin kararlı şekilde bu operasyonu yapıyor olması, herkesin beklediği şekilde başarıyla sonuçlanacak olması, beklentinin bu yönde olması, ekonomiye bu kanaldan gelecek riskleri ortadan kaldırıyor."

Ağbal, "Kamu maliyesi, ekonomiye büyüme tarafında özellikle vergi ayağında destekleyici unsurlar getirecek. 2018'de özellikle yatırım tarafında makina teçhizat harcamalarını destekleyecek birtakım düzenlemeler yapmamız gerektiği gözüküyor, o konuyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık"



"2018'de yatırımları, istihdamı teşvik amacıyla bir torba yasa çalışmasını yakın zamanda Meclise sevk etmeyi düşünüyoruz." dedi.

ŞANS OYUNLARI AÇIKLAMASI

Bakan Ağbal, yasal şans oyunları ile ilgili "İkramiye oranlarının yukarıya çekilmesi konusunda teknik çalışmalar başladı." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır” açıklamasını yapmıştı.

