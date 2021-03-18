Maliye harekete geçti: Kripto paraya da vergi geliyor!

Özellikle pandemi döneminde rekor üstüne rekor kıran kripto paralardan elde edilen gelirler Hükümeti harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralara da vergi getirme hazırlığında...

Kripto para denildiğinde akla gelen ilk isim olan Bitcoin geçtiğimiz günlerde rekor tazelemiş ve 60.000 doların üzerine tırmanmıştı. BTC’nin yukarı yönlü kırdığı rekor diğer kripto paraların da önemli oranda değer kazanmasına zemin hazırladı.

Kripto paralar üzerinde çok fazla işlem yapıldığını keşfeden Maliye Bakanlığı konuya el attı ve kripto varlıklar için vergi düzenlemesinin geleceğini açıkladı.

Şimdiye kadar kripto paralar üzerinden herhangi bir vergi alınmıyordu. Dolayısıyla madencilik yapanlar da kripto para borsalarında işlem yapanlar da herhangi bir vergi ödemiyorlardı.

Bu süreçten sonra vergilendirme işleminin nasıl işleyeceği de merak konusu. Madencilikle uğraşanlardan mı yoksa kripto para borsalarında al sat yapanlardan mı vergi alınacak bilinmiyor.

Dahası bu sürecin nasıl işleyeceği de belli değil. Çünkü kripto para ile al-sat yapanlar ufak kar marjlarıyla bu işlemleri gerçekleştiriyorlar. Burada işin içerisinde bir de vergi girerse bu sefer makasın biraz daha açılması gerekecek. Dolayısıyla al – sat işlemlerinin de riski artmış olacak.

BITCOIN 60 BİN DOLAR SINIRINDA

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 61,683.86 dolarlık yeni zirveden, 53,000 dolara kadar sert düştükten sonra, piyasalara gelen alımlarla yeniden yükselerek 59,000 doların üzerine kadar çıktıktan sonra, bu düzeylerde hareket ediyor.

Son 24 saat içinde 54,528.63 ve 59,391.81 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.17 artışla 58,782.27 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 5.21 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 58 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 96.9 milyar dolara yükseldi.