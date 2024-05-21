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Maliye'den iki şirkete 7 milyar TL'lik ''vergi'' cezası

Maliye'den iki şirkete 7 milyar TL'lik ''vergi'' cezası
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemesi başlattığı demir-çelik sektöründe 2 firmaya 7 milyar TL ceza kesti.

Maliye, demir-çelik sektöründeki 2 firmaya 7 milyar TL ile rekor ceza kesti. Vergi incelemesinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da aklama suçu incelemesi yapıyor.

Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı.

NTV'de yer alan habere göre kaynaklar, iki büyük firma nezdinde yaklaşık olarak 7 milyar TL cezalı tarhiyat önerildiğini belirtiyor.

Demir-çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek noktasında oldukça kararlı olan Maliye, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor.

İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan inşaat demiri izleme sistemi de bunlardan birisi.

Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.

NTV

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı demir çelik vergi incelemesi
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