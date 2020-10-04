Manisa'da ''beyaz altın'' yüz güldürdü

Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli paya sahip olan Manisa'da, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayisine, küspesiyle de besicilik sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamukta dekar başına verim, Manisalı üreticiyi mutlu etti. Kent genelinde 80 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuk için üretici, pamukta taban fiyatın kilogramda en az 5 TL olmasını istiyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Manisa'da bu yıl 1471 üreticinin ekim yaptığını kaydederek, şunları söyledi:

"Bu yıl pamuk hasadı başladığında tek korkumuz yağmurun yağmasıydı. Yağmur yağmadığı için pamuk şu an kaliteli. İlçemiz pamuk olarak lif bakımından Bergama Kınık'tan sonra en iyi uzun lif çıkaran ilçe. Bu yılki fiyatlar da 4 bin 200 TL civarında. Bunun en azından 4 bin 700 civarında olması lazım. Bir de pamuk primleri 3 yıldan beri hep aynı yerde seyrediyor. Biz pamuk primlerinin devlet büyüklerimiz tarafından yükseltilmesini istiyoruz."



Bu yıl 190 dönüm arazisinde pamuk üreten Kumkuyucak Mahallesi'nin muhtarı Nuri Karacaoğlu, verimden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Hasadımıza başladık. Hayırlısı olsun, diyoruz. Verimlerden dolayı bu yıl memnunuz. Fiyatların biraz daha yüksek olması beklentimiz. 5 TL'nin altına düşmesi bizim için sıkıntı" dedi.

'MAKİNE 650 İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞİ 1 GÜNDE YAPIYOR'

Kumkuyucak Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve aynı zamanda pamuk toplama makinesinin sahibi olan Hüseyin Güç, bu yıl verimlerin genelde iyi olduğunu ve dekar başına 600 kilo verim elde ettiklerini kaydetti. Makineyle birlikte günde 60 tona kadar pamuk topladıklarını dile getiren Güç, "Pamuk toplama fiyatımız dekar başına 200 TL. Makineleşmeyle birlikte çiftçinin maliyeti düştü. Bir işçinin günlük maksimum toplayacağı pamuk 100 kilo civarındadır. Fakat makine 650 kişinin yaptığı işi bir günde yapıyor. İşçilerle toplamaya kalksanız 1 günde o kadar pamuğu toplamanıza imkan yok. Mesela işçilerin taşınması, barındırılması, hava şartları, sağlık sorunları gibi durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden işçilik de zor oluyor. Bu tür sıkıntıları makineleşme ortadan kaldırıyor. En güzel tarafı da kısa sürede toplanıyor olması" diye konuştu.