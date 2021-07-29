Mark Mobius'tan flaş Bitcoin uyarısı

Tilki lakabıyla dünya çapında tanınan yatırım gurusu Mark Mobius, Bitcoin’de son zamanlarda yaşanan fiyat artışlarına ilişkin uyarıda bulundu.

Tilki lakabı ile bilinen ünlü finans gurusu Mark Mobius, Bitcoin’in son zamanlarda yaşanan artışlara rağmen daha da düşmesini beklediğini söyledi. Ayrıca, Bitcoin’e yatırım yapan şirketlere karşı temkinli olduğunu belirtti.

Mobius, "Kripto para birimlerine olan ilginin ve coşkunun çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

Ünlü yatırımcı hükümetlerin kripto para sektörüne olan müdahalelerinin daha da sıklaşacağını düşündüğünü ifade etti. Hem FTX hem Binance geçtiğimiz günlerde kaldıraç limitlerini 20 kat düşürmüştü.



Bitcoin’in hiçbir somut özelliği yok

Bitcoin’e olan inancın yakında yıkılmaya başlayacağına inanan ünlü yatırımcı Bitcoin’in altından farklı olarak hiçbir somut özelliğinin olmadığını savunarak “Altın saat takabilirim ama Bitcoin takamam” diye konuştu.

Mobius ayrıca, Tesla gibi Bitcoin’e yatırım yapan şirketlere karşı “çok dikkatli” olacağını söylüyor.

Ünlü yatırımcı bununla ilgili “Tesla’nın bu yatırımı yapmasına çok şaşırdım. Ben böyle bir şirkete yatırım yapmak konusunda oldukça temkinli yaklaşırdım” ifadelerini kullandı.