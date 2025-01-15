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Marketlerde satılan çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor

Marketlerde satılan çamaşır suyu piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, marketlerde satılan bir çamaşır suyu hakkında toplatma kararı alındığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyu ile paylaştığı ürünlere bir yenisi daha eklendi.

Zincir marketlerde satışa sunulan ''AKAR'' marka çamaşır sularının piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. 

Yasak kararında paylaşılan bilgilendirme notuna göre; satışa sunulan üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı belirtildi. Ürünün, çocuklar için herhangi bir koruma mekanizma barındırmaması nedeniyle yüksek yerlerde saklanmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olabileceği aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı, marketlerde satılan bir çamaşır suyu hakkında toplatma kararı alındığını duyurdu.

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Etiketler akar çamaşır suyu zincir market ticaret bakanlığı
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