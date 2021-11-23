Marketlerde yağ ve şekerden sonra bir ürüne daha kota geldi

Marketlerde yağ ve şeker satışına kota getirilmesinin ardından Türk Kahvesi'ne de kısıtlama getirildi.

Marketlerdeki ürünlerine kota gelmeye devam ediyor. Yağ ve şekere gelen kota yurttaşlar arasında kavgaya neden olurken yeni bir ürüne daha kısıtlama getirildiği öğrenildi.

Dolar kurundaki hızlı artışın ardından fiyatlar yurttaşların ceplerini yakmaya devam ederken bazı marketlerde Türk Kahvesi'nin satışına en fazla iki limit getirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde kahvenin iki adet ile sınırlandırıldığı görülüyor.