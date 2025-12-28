Marketlerdeki naylon poşette 2026 yılı zammı belli oldu

2019 yılında başlayan ücretli poşet uygulamasında naylon poşet fiyatlarına da 2026 zammı geldi. Yeni yıl itibariyle poşet ücretlerinde taban fiyat 1 TL'ye yükseltildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019 yılında uygulanmasına başlanan ve 25 kuruştan satılan naylon fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi.

Kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinden oluşan komisyon toplantısında 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi.

