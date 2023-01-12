Marketlerden sonra bir sektöre daha ''fiyat sabitleme'' çağrısı

Zincir marketlerin fiyat sabitleme uygulaması sonrası çağrıda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, ''Restoran ve lokantalara Ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım'' dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un zincir marketlerin yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından birçok market binlerce üründe fiyat sabitledi. Bu adımın ardından gözler bir süredir diğer sektörlere çevrilmiş durumdayken, restoranlar için beklenen çağrı geldi.

RAMAZAN'A KADAR FİYAT SABİTLEME ÇAĞRISI

Son dönemde birçok emtia ve girdi fiyatında gerileme yaşandığını, dolardaki hareketliliğin durulduğunu, akaryakıt fiyatlarının düştüğünü, elektriğe bir zam gelmeyeceğinin açıklandığını belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl,"Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara Ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım." dedi. Bingöl, zincir ve yerel marketlerin fiyat sabitleme ve indirim kampanyalarının diğer sektörlerde de hayata geçmesi, enflasyonla mücadeleye tüm işletmelerin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Bingöl, ramazan ayının başlamasına yaklaşık 2,5 ay kaldığını hatırlatarak, bu süreçte fiyatların artırılmamasının tüketicilere yönelik önemli bir destek olacağını da söyledi.

"FAHİŞ VE HAKSIZ FİYATLAMALARIN YAŞANDIĞINI DUYUYORUZ"

TÜRES Başkanı Bingöl, son zamanlarda özellikle orta gelirlilere hitap eden restoran ve lokantalarda tüketicilerin sürpriz fiyatlarla karşılaştığına dair şikayetler aldıklarını bildirdi. "Lüks restoranlara gidenler zaten fiyatların yüksek olduğunu biliyor ancak normal işletmelerde bile fahiş ve haksız fiyatlamaların yaşandığını duyuyoruz" diyen Bingöl, müşterilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

"İŞLETMELER KAPILARA MENÜLERİ ASMALI"

Bingöl, "Müşterilerin yüksek ve sürpriz fiyatlarla karşılaşmamaları için işletmelere, 'kapılarına menüleri asmaları' çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda girişimlerimiz de olacak. Gelen müşteri oturmadan fiyatlara bakabilsin ve sonradan bir sürprizle karşılaşmasın." şeklinde konuştu.

KGF PAKETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Bingöl yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerine teşekkür ederek, bu desteklerin reel sektör için çok önemli olduğunu söyledi. Kısa süre önce yetkililerle görüşerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedeniyle ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükü için kredi tahsis edilmesini talep ettiklerini aktaran Bingöl, bu kapsamda KGF desteği sunulduğunu, işverenlerin yükünü hafifletecek paket için teşekkür ettiklerini belirtti.