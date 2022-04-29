Mart ayında dış ticaret rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin Mart 2022 dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İşte TÜİK'ten yapılan o açıklama:

Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %19,8, ithalat %30,7 arttı



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 artarak 22 milyar 709 milyon dolar, ithalat %30,7 artarak 30 milyar 878 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Mart döneminde ihracat %20,6, ithalat %42,0 arttı



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,6 artarak 60 milyar 201 milyon dolar, ithalat %42,0 artarak 86 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %18,6, ithalat %9,2 arttı



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mart ayında %18,6 artarak 17 milyar 959 milyon dolardan, 21 milyar 292 milyon dolara yükseldi.



Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %9,2 artarak 19 milyar 615 milyon dolardan, 21 milyar 429 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 136 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %13,7 artarak 42 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %99,4 oldu.



Dış ticaret açığı Mart ayında %75,1 arttı



Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %75,1 artarak 4 milyar 666 milyon dolardan, 8 milyar 169 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mart ayında %80,2 iken, 2022 Mart ayında %73,5'e geriledi.



Dış ticaret açığı Ocak-Mart döneminde %138,5 arttı



Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %138,5 artarak 11 milyar 74 milyon dolardan, 26 milyar 406 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mart döneminde %81,8 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,5'e geriledi.



İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Mart 2022