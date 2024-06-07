Mayıs ayında parasını buna yatıran kazandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayında enflasyona oranla en en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracını açıkladı... İşte Mayıs ayında yatırım araçlarının kazanç performansları...

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,44 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2024

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,44 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,38 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,44, Amerikan Doları %2,25 ve külçe altın %3,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %0,19, DİBS %0,99, Euro %2,79, Amerikan Doları %3,58 ve külçe altın %5,03 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Mayıs 2024

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Mayıs 2024

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,95 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Mayıs 2024

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %44,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %14,76, Amerikan Doları %3,37 ve Euro %2,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %26,08 ve DİBS %46,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %3,14 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları %7,10, Euro %7,59, mevduat faizi (brüt) %33,57 ve DİBS %51,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Mayıs 2024