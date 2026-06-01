Mayıs ayının açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücreti ezip geçtiler...

Türk-İş, Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 114 bin 576 TL'ye çıkarken, mutfak masrafını ifade eden açlık sınırı 35 bin 174 TL oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 45 bin TL'yi aştı.

Türkiye'de çalışan kesimin ve dar gelirlilerin ekonomik tablosunu en net yansıtan verilerden biri olan Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Mayıs 2026 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Haber3.com olarak incelediğimiz son rapora göre; temel harcama kalemlerindeki artış ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, mayıs ayında bir önceki aya göre artış göstererek 34 bin 587 TL’den 35 bin 174 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk Sınırında Yeni Rekor: 114 Bin TL'ye Dayandı

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu aylık temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise çok daha keskin bir yükseliş kaydetti. Nisan ayında 112 bin 661 TL olan bu rakam, mayıs ayında 114 bin 576 TL seviyesine ulaştı. Raporda dikkat çeken bir diğer kritik veri ise bekar bir çalışanın yaşama maliyeti oldu; bekar bir kişinin aylık geçim masrafı 44 bin 802 TL’den 45 bin 488 TL’ye çıktı.

Gıda Enflasyonunda Son Durum (Mayıs 2026)

Türk-İş'in mutfak enflasyonu olarak da bilinen "gıda enflasyonu" verilerinde ise oransal değişimler şu şekilde tablolara yansıdı:

Aylık Artış: Ankara’da dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,70 arttı.

Beş Aylık Artış: Yılın ilk beş aylık (Ocak-Mayıs) dönemindeki toplam artış oranı yüzde 16,69 olarak kaydedildi.

12 Aylık Değişim: Geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla gıda fiyatlarındaki yıllık enflasyon yüzde 40,18 oldu.

Yıllık Ortalama: On iki aylık ortalama artış hızı ise yüzde 40,58 seviyesinde gerçekleşti.

Haber3.com Haber Merkezi