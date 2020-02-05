McDonald’s Türkiye’yi satın alan gizemli isim ortaya çıktı

Türkiye’de McDonald’s zincir gıda işletmesinin lisans sahibi konumunda bulunan Anadolu Grubu’nun 280 milyon liraya sattığı McDonald’s Türkiye’yi satın alan ismin Suudi Prensi Mishaal Bin Abdullah Al Saud olduğu iddia edildi.

Al Saud’un İrlanda’daki bir şirketle birlikte Türkiye piyasasına girdiği kaydedilirken, Arap Yarımadası’ndaki McDonald’s’ların sahibi olduğu da medyaya yansıyan bilgiler arasında.

Finansgündemi’nde yer alan habere göre, İrlanda’daki şirketin de iki hafta önce kurulduğuna dikkat çekildi ve McDonald’s Türkiye’nin işletme haklarının bu şirket aracılığıyla bahse konu Arap prensine satıldığı ifade edildi.

“GİZEMLİ SATIŞIN SEBEBİ TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN GERİLİMİ”

Anadolu Holding’in Suudi prens ile satış anlaşmasını ‘gizemli’ yürütmesinin sebebinin Türkiye-S. Arabistan ilişkilerindeki gerilim olduğu iddiaları da medya kulislerine yansıdı.

Alıcının Suudi olması nedeniyle olası bir kamuoyu tepkisinin önüne geçmek ve satışla ilgili onay sürecinde bir sıkıntının yaşanmaması için böylesi bir ‘gizem örtüsü’ ile hareket edildiği de yorumlar arasında.

AG Anadolu Grubu Holding KAP’a satışla ilgili şu bildirimde bulunmuştu:

“… Konu ile ilgili 06.05.2019 tarihli ilk özel durum açıklamamızın devamı olarak, 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden hisselerinin Alıcı’ya satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalandığı ve 31.01.2020 tarihli ek özel durum açıklamamız ile de hisse devir sözleşmesinde Alıcı taraf olarak belirtilen Birlesik Holding Limited’in, McDonald’s Corporation’ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda’da (Türkiye’de McDonald’s franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirket olduğu ve bu Alıcı ile yapılan devir işleminin McDonald’s Corporation tarafından onaylandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmiştir.

Mevzuat gereği Anadolu Grubu tarafından Alıcı’nın kimliği, satış bedeli ve satış nedeni hakkında bilgiler Sermaye Piyasası Kurumu’na; Alıcı tarafından ise, Rekabet Kurumu’na yine Alıcı’nın kimliği, taraflar arasındaki hisse devir sözleşmesi ve gerekli diğer bilgiler sunulmuştur. Bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşların işlemle ilgili incelemeleri devam ettiğinden ve tarafı olduğumuz hisse devir sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde, satıcı taraf sıfatıyla Anadolu Grubu olarak bu aşamada daha detaylı bilgiler verilememektedir.

Alıcı, Anadolu Grubu ile bağlantısız, tamamen yabancı yatırımcı statüsünde, Anadolu Grubu dışı bir şirket olup nihai hissedarları da Anadolu Grubu çalışanları, hissedarları veya üst düzey yöneticileri değildir.”

Eski Kral Abdullah’ın oğlu olan Prens’in, 2017 yılında, Veliaht Prens Salman’ın dünyanın tüm gözlerini Riyad’a çeviren operasyonunda gözaltına alınıp ‘mali uzlaşmanın’ ardından serbest bırakılan isimlerden biri olduğu öne sürüldü.