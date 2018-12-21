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  3. 21 Aralık 2018 11:48

Mehmet Emin Karamehmet'e soğuk duş

Mehmet Emin Karamehmet'in Hanjin Subic'e siparişini verdiği 4 geminin finansmanını karşılayamadığı, bunun üzerine tersanenin Yunan armatör Unisea Shipping ile anlaştığı iddia ediliyor.

Mehmet Emin Karamehmet'e soğuk duş
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İşadamı Mehmet Emin Karamehmet'in eylülde Hanjin Subic'e siparişini verdiği 4 geminin finansmanını karşılayamadığı, bunun üzerine tersanenin inşasına başlanan bu gemilerden ikisi için Yunan armatör Unisea Shipping ile anlaştığı iddia ediliyor.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in İngiliz Tradewinds'ten aktardığı haberine göre; Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkam ünlü iş adamı Mehmet Emin Karamehmet, Filipinler merkezliHanjin Subic Tersanesi'ne eylül ayında verdiği 4 aframax tipi geminin finansmanım karşılayamadı.

Her biri yaklaşık 50 milyon dolar değerindeki tankerlerin, 2020'nin ilk çeyreğine kadar Karamehmet'in denizcilik şirketine teslim edilmesi planlanıyordu.

Ancak, Karamehmet'in finansman sıkıntısı yaşadığı, bu nedenle tersanenin anlaşmayı durdurduğu kaydedildi. Hanjin Subic'in, siparişi verilen gemilerden ikisi için Yunanlı armatör Unisea Shipping ile anlaştığı iddia edildi.

Buna göre Unisea, 113 bin DWT'lik 2 gemiyi 2020'nin son çeyreğinde teslim alacak. Tersanenin Karamehmet'in finansman sağlamayı başarması durumunda, Unisea ile yapılan anlaşmayı durdurabileceği belirtiliyor.

 
 

Dünya

Dünya , Mehmet Emin Karamehmet , Hanjin Subic , Dünya gazetesi
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