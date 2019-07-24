Memur-Sen'in zam teklifi belli oldu

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini paylaştı.

2020 İÇİN YÜZDE 8+7 ZAM İSTEDİ

Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam istedi.

2021 İÇİN YÜZDE 6+6 ZAM TALEP EDİLDİ

2021 için 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6 ve her iki dönem için enflasyon farkı şeklinde teklif sundu.

İMZA YETKİSİ MEMUR-SEN'DE

Toplu sözleşmeler, Ağustos ayı başında başlayacak olup görüşmelere memurlar adına imza yetkilisi olarak Memur-Sen katılıyor. Ancak masada imza yetkisi olmasa da, 4688 sayılı kanun hükmü nedeniyle, Kamu-Sen ve KESK de bulunuyor.