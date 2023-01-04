Memur ve emekli zam artışı sonrası Kıdem tazminatı tavan ücreti değişti: İşte yeni ücretler

Tüm memur ve emekliler için zam oranı refah payı ile birlikte yüzde 30’a yükseltilirken kıdem tazminatı ve diğer ücretlerde de artış yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli zammını yüzde 25'den yüzde 30'a çıkarması sonucu kıdem tazminatı ücretleri de değişti.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2023 İÇİN 20 BİN TL’YE DAYANDI

EYT düzenlemesi sonrası milyonlar kıdem tazminatı hesaplama telaşına düşmüştü. Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tabanı yüzde 54,6 zamlanarak 1 Ocak 2023’ten itibaren değişti. 2022 Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam sonrası işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık taban tutarı 6.471 TL olmuştu. Yüzde 54,6’lık asgari ücret 2023 zammı sonrasında kıdem tazminatında taban tutar 10.004 TL’ye yükseldi.

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirlenirken bu rakam 2022 Temmuz sonrasında 15.371 TL’ye yükseldi. Yüzde 30’luk memur zammı ile kıdem tazminatı tavan ücreti 19.982 lira olarak güncellendi.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ DE DEĞİŞTİ

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı ödemeleri de yeniden hesaplandı. Aralık ayı enflasyonu sonrası netleşen memur maaş zammı ile sosyal yardım ödemeleri yüzde 30 arttı.

EVDE BAKIM MAAŞI, 65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ MAAŞI…

Mevcut durumda 1.537 TL olan 65 yaş aylığı 1.998 TL’ye yükseldi. 3.336 TL olan evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımı ise 4.336 lira oldu. Yüzde 40-69 engelli raporu olan kişilerin alacağı ücret 1.227 TL’den 1.595 TL’ye çıktı. Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara ise ödenen rakam 1.840 TL’den 2.392 liraya yükseltildi.