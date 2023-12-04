Memur ve emeklinin beklediği gün geldi: Enflasyon açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı netleşecek. İşte beklentiler...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı netleşecek.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36 olarak kaydedilmişti. Pazartesi günü, yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan kasım ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Öte yandan, yılın ikinci yarısında enflasyon verilerine bakıldığında, aylık enflasyon verileri temmuzda 9,49, ağustosta 9,09, eylülde 4,75, ekimde 3,43 artış göstermişti.

İstanbul'un kasım enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, kasım ayında enflasyon yüzde 3.79 artış gösterdi. Toptan fiyatlar önceki aya göre yüzde 2,94 artış kaydetti.Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 73,89, toptan fiyatlar yüzde 65,01 artış gösterdi.

Kasım ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 5,53'le kültür eğitim ve eğlence harcamalarında görüldü. Konut Harcamalarında yüzde 4,95, gıda harcamalarında yüzde 4,84, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32 artış meydana geldi. Ulaştırma ve haberleşme yüzde 0,52 ile fiyatların tek düşüş gösterdiği grup oldu.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,87, madenler grubunda yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,88 artış gözlendi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,87 düşüş gerçekleşti.

Kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 3,43 artış göstermişti.

2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: