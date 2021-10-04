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Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu

Eylül ayında enflasyon yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da ortaya çıktı.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memurlar için "enflasyon farkı zammı" imkanı oluştu.

Buna göre, 8 milyon emekli ve memuru ilgilendiren zam için ikinci 6 aylık dönem baz alınıyor. Eylül ayı rakamlarının belirlenmesiyle beraber yılın ikinci yarısındaki veriler baz alınarak memur ve emekli maaşlarına ocak ayında zam yapılacak.

Temmuz ayında maaşlara yüzde 3 zam yapılırken, Temmuz-Eylül dönemindeki 3 ayda enflasyon yüzde 4,23 arttı.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,12, Eylül ayı enflasyonu da yüzde 1,25 oldu. 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 rakamına ulaştı. Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak. Memurlar için şuan yüzde 1,23 enflasyon farkı oluşmuş durumda.

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Etiketler memur enflasyon farkı emekli
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