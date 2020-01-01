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  3. 01 Ocak 2020 13:16

Memur ve emeklinin enflasyon farkı ne kadar olacak ?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 2019'un ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i aşması nedeniyle maaşlara fark yansıyacak.

Memur ve emeklinin enflasyon farkı ne kadar olacak ?
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Memurların alacağı enflasyon farkı için son 2 gün kaldı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark belli olacak.

Memurlara 2019 yılının ikinci yarısı için yüzde 5 oranında zam verildi. Ancak enflasyon rakamlarında aylık TÜFE değişimlerinin toplamı verilen zammı aşıyorsa, aşan kısım maaşa fark olarak yansıtılıyor.

5 AY İÇİN YÜZDE 0.59 FARK

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarına ilişkin aylık enflasyon hesaplandığında ortaya çıkan rakam 5 ay için yüzde 5.59 oldu. Yılın kalan 6 ayı için verilen yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 0.59 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Aralık ayına ilişkin olarak da enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Piyasada beklenen Aralık ayına ilişkin enflasyon ise yüzde 0.49 seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu şekilde gerçekleşmesi durumunda yüzde yüzde 1 civarında enflasyon farkının maaşlara yansıması bekleniyor.

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