Memurların gözü hükümetin 2. teklifinde: Bakan Işıkhan, sendika başkanlarıyla buluştu

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında gözler hükümetin ikinci teklifinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen'e bağlı yetkili sendikaların genel başkanlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek, toplu sözleşme sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Görüşmede sendikaların hizmet kollarına ilişkin talepleri ağırlıkla ele alındı.

Oransal zam teklifinin yenilenmesi beklenirken sendikalar, hizmet kollarının taleplerinin karşılaşmasının da önemli olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan'ın taleplerin birçoğuna olumlu yaklaştığı belirtildi.

Görüşme sonrasında hizmet kollarının taleplerinin önemli kısmının kabul edilmesi bekleniyor.

Oransal zam konusunda ise revize teklif beklenirken Memur-Sen'in, sürecin hakem heyetine gitmeden tamamlanmasından yana olduğu belirtiliyor.

ZAM PAZARLIĞINDA İKİNCİ TEKLİF YARIN

Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında, gözler üçüncü toplantıda.

Kamu İşveren Heyeti'nin ikinci teklifini sunması bekleniyor.

İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklandı ancak memurun beklentisini karşılamadı.

Memur-Sen, 2024'te toplam yüzde 70, 2025'te ise toplam yüzde 40lık zam talebiyle masaya oturmuştu. Kira desteği, bayram ikramiyesi ve memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması talepler arasındaydı.

MEMUR-SEN'DEN REVİZE TALEBİ

3. toplantı öncesi Memur-Sen, teklifin neden revize edilmesi gerektiğine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Merkez Bankası'nın 2023 için yüzde 58, 2024 için yüzde 33'lük enflasyon tahminleri hatırlatıldı.

Hükümetin zam teklifinin "piyasa gerçeklerinden uzak" olduğu savunuldu.

Açıklamada "Enflasyonu yenen maaş artışı için hükümet tarafından yasal düzenleme yapılarak vermek zorunda kalınan refah payı, Kamu İşvereni'nin de gündeminde olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

SON KARAR 30 AĞUSTOS'A KADAR BELLİ OLACAK

Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 21 Ağustos.

Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.