Memurun zam teklifi belli oldu ! İşte KESK, Kamu-Sen ve Türk-İş'in teklifi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sunacağı teklifi hazırladı. KESK, 2020 yılı için toplam yüzde 38 artış talebinde bulundu.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında, konfederasyonun TİS taleplerini açıkladı.

Gezen, hazırlanan teklifte, yoksulluk sınırındaki artış oranının maaş artışında temel alınmasını istediklerini belirtti.

En düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 4 bin 222 liraya çıkarılmasını istediklerini belirten Gezen, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Tüm kamu çalışanları için yıllık 2 bin lira yakacak yardımı talebinde bulunduklarını belirten Gezen, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istediklerini kaydetti.

Gezen, sahibi kamu çalışanları olan teklifi, yarın Devlet Personel Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

KESK'in teklifinde ayrıca tüm kamu personeline Türkiye genelinde toplu ulaşım araçlarında geçerli aylık abonman kartı verilmesi, yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, zorunlu BES kesintisinin kaldırılması, kadın çalışanların 20, erkek çalışanların 25 hizmet yılını tamamladıklarında talep etmeleri halinde emekliliğe hak kazanması maddeleri yer alıyor.

KAMU-SEN

Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl %10+10, ikinci yıl %8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin taleplerini açıkladı.

Memur ve memur emeklilerinin 4. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı kayıplarının söz konusu olduğunu belirten Kahveci, bu kaybın giderilmesi için yeni dönem toplu sözleşmede taban aylığa seyyanen 600 lira zam yapılmasını istediklerini bildirdi.

Kahveci, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi'nde ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep ettiklerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Mali taleplerimizin karşılanması durumunda, bugün 3 bin 18 lira düzeyinde olan 15'in 1'indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4 bin 509 liraya, 2021 sonunda 5 bin 417 liraya, 4 bin 14 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5 bin 750 liraya, 2021 sonunda da 6 bin 908 liraya çıkacaktır."

"Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz." diyen Kahveci, diğer taleplerini şöyle sıraladı:

"Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesine yeni düzenleme getirilsin. Kamu görevlilerinin yaşadığı vergi adaletsizliği son bulsun. Tüm kamu görevlilerine de 'Bayram ikramiyesi' ödensin. Geçtiğimiz yıl verilen sözlere uygun olarak bütün kamu görevlilerini kapsayacak ve tüm beklentileri karşılayacak bir ek gösterge düzenlemesine ihtiyaç vardır, bu konudaki adaletsizlikler giderilsin. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilsin."

TÜRK-İŞ

Türk-İş, 19 Haziran'daki ilk görüşmede, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talebinde bulunmuştu.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Türk-İş'in taleplerine karşılık hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.