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Meral Akşener'den OHAL açıklaması: ''Türkiye iflas eder''

Meral Akşener'den OHAL açıklaması: ''Türkiye iflas eder''

Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ''OHAL'e hazırlıklı olmalıyız'' sözlerini değerlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, ''Bu Türkiye'nin iflas etmesine sebep olur. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın'' dedi.

Ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, ekonomideki kötü gidişat nedeniyle OHAL ilan edilebileceğini açıkladı. "OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" diyen Özgenç'in açıklamaları bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Hukukçu Özgenç'in OHAL açıklamalarıyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de dikkat çeken sözler geldi. Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada Özgenç'in hukuk alanında etkili bir isim olduğunu ve sözlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HUKUKİ SİSTEMİNDE ETKİLİ BİR HOCA"
İYİ Parti lideri Akşener'in sözlerinin devamı şu şekilde: "Bugün itibarıyla dış güçleri iki günlük bir süre için kenara koymuşlar. Bunu yorumlarsak eğer, iki görüş geldi dünden itibaren hepimizin önüne: Birincisi Japon bankasının raporu, ikincisi İzzet Özgenç hocanın yorumu... İzzet Özgenç hocamız aynı zamanda hukuk profesörüdür. Türkiye'nin hukuki sisteminde çok etkili bir hocadır. 'OHAL ilan edilebilir' diye bir kavram var.

''OHAL ilanına hazırlıklı olmamız gerekiyor''''OHAL ilanına hazırlıklı olmamız gerekiyor''Güncel

"HERKESİ CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"
Dış güçler işi bırakılmış bir kenara ve iç güçlere gelmiş iş... İç güçler denildiği zaman, İzzet Hoca'nın tarifi üzerinden bakarsak sermaye kontrolünden başlayarak bankadaki vatandaşın dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır, ki bu Türkiye'nin gerçekten çok çok zor duruma, iflas etmesine sebep olur. Bu konuda da herkesi ciddiyete davet ediyorum. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın!"

OHAL ilan edilirse ne olacak? Prof. Dr. İzzet Özgenç o maddeleri paylaştıOHAL ilan edilirse ne olacak? Prof. Dr. İzzet Özgenç o maddeleri paylaştıEkonomi

 

Etiketler meral akşener ohal ekonomik kriz döviz
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