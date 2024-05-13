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Merkez bankaları altına hücum etti: İlk sırada Türkiye var

Merkez bankaları altına hücum etti: İlk sırada Türkiye var
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Merkez bankaları, yılın ilk çeyreğin 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı. Listenin ilk sırasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yer aldı.

Türkiye, Çin, Hindistan ve Kazakistan’ın başını çektiği 10 merkez bankası, bu yılın ilk çeyreğinde 24 milyar dolarlık altın alımı yaptı.

Dünya Altın Konseyi’ne göre bu çeyrekte TCMB 30 tonla en çok altın alan banka oldu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları bu yılın ilk üç ayında 24 milyar dolarlık altın alarak, yeni bir rekor kırdı.

Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) çekti.

Rezervine 30 ton altın ekleyen Türkiye’yi Çin, Hindistan ve Kazakistan takip etti.

Etiketler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası altın türkiye tcmb
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