Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının yankıları sürerken Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'yı da görevden aldı. Yerine, Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Mustafa Duman atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcısı Murat ÇETİNKAYA, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Mustafa DUMAN atanmıştır.

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

Uzun yıllardır uluslararası finans sektöründe deneyimi olan Mustafa Duman, özellikle Portekiz Ticaret Bankası ve Morgan Stanley'de olmak üzere birçok önemli pozisyonda görev aldı.

ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitim gören Mustafa Duman, Esbank'ta 8 yıl çalıştıktan sonra 5 yıl Portekiz Ticaret Bankası'nda görev aldı. 2007 yılında ABD yatırım bankası Morgan Stanley'e başkan yardımcısı olarak adım atan Duman, 2 yıla yakın çalıştıktan sonra Portekiz Ticaret Bankası'na direktör olarak geri döndü.

Burada da 2 yıla yakın çalışan Duman, 2011 yılından bugüne dek Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü görevindeydi.