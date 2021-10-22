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  3. Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu

Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

Merkez Bankası, dün aldığı karar ile politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi. Karar, piyasaları sarstı. Dolar dün 9,50 seviyesine kadar yükselirken bugün tarihi zirvesini yenileyerek 9,66'ya kadar yükselip düştü.

Kerim Rota, Merkez Bankası'nın dün piyasaları sarsan faiz indirimi kararıyla ilgili görüşlerini paylaştı. 

 "Merkez Bankası ve hükümet, enflasyonla mücadeleyi bir kenara bırakmıştır" diyen Rota, "Asgari ücret 295 dolara düşmüş vaziyette." dedi.

Rota, "Bu kur artışının bize etkisi ne? Bir örnek vereyim. Kamu borcu, Naci Ağbal görevden alındığı günden bu yana 450 milyar TL arttı. Bir de kamu-özel işbirliği projelerine ait yükümlülüğümüz var. O da 300 milyar lira civarında arttı. Toplam 750-800 milyar civarında kamu borcu arttı. Aile başına yaklaşık 35 bin lira daha borçlu hale geldik. Çünkü kamu da dövizle borçlanıyor. Aslında aile başına borç Türkiye'de 38 bin lira. Yani bütün ailelerin yıllar boyu yaptığı borcu, son 7 ay içerisinde Mart 2021'den bu güne kadar devlet sırtımıza bir daha eklemiş gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı. 

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası geçtiğimiz ay da 1 puanlık faiz indirimine gitmişti. Toplamda 3 puanlık bir faiz indirimi gerçekleşmiş oldu. 

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası (MB) başkan yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş görevden alınmıştı. Bu karar da faiz indirimi öncesinde ipucu olarak yorumlanmıştı. 

Etiketler Gelecek Partisi Kerim Rota
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