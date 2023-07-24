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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 3. Enflasyon Raporu'nu açıklayacak
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Bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildi.

Seçimlerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunu devralan Hafize Gaye Erkan için bir ilk yaşanacak. Göreve geldiğinden bu yana Merkez Bankası’nın iki faiz kararını duyuran Erkan şimdi de yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıklayacak.

ENFLASYON RAPORU PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK
Merkez Ban Başkanı Hafize Gaye Erkan, , Enflasyon Raporu 2023-III’nin tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahmininin ortalaması yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini ortalaması da yüzde 8,8’de sabit tutmuştu.

Etiketler merkez bankası enflasyon rapor
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