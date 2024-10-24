Merkez Bankası Başkanı Karahan asgari ücret zammı için oran verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete yüzde 25 zam yapılabileceğinin sinyalini verdi. Karahan, bu artış oranının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu dile getirdi.

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için zam görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, enflasyon beklentisine göre zam yapılacağı görüşü öne çıkmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.

Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

Ekonomi yönetiminden daha önce gelen mesajlar hedeflenen enflasyonu odağına alan bir yaklaşıma işaret ederken, iş dünyası ise vergi düzenlemelerini öne çıkaran mesajlar verdi.

Son olarak İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, bu konuda çağrıda bulundu.

Bahçıvan, "Çalışanlarımızın alacakları net ücretleri artırabilmemiz için gelir vergisi basamakları ve oranlarıyla, prime esas ücret tavanının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çalışanların şu anda giderek artan boyutta, hayatlarındaki en önemli engellerden bir tanesinin vergi dilimleri olduğunu görüyoruz. Yapılması gereken en önemli belki de her iki kesimi de rahatlatacak olan yöntemlerden biri, uzun yıllardan beri çözülemeyen ve çalışanın enflasyonun muhasebesi diye adlandırabileceğimiz vergi dilimlerindeki düzeltme katkısı olacaktır" diye konuştu.

Bahçıvan, yeni yıla girerken ve 2025 yılı ücretleri henüz belirlenmemişken, çalışanları bakımından adil bir gelir dengesi yaratacak bu adımın atılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

ENFLASYON HEDEFLERİNE GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ ARALIKTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret zammına ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Buna göre; 2025 asgari ücret zammına ilişkin ilk toplantı aralık ayında yapılacak.