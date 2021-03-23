Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bankacılarla görüşecek
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın banka genel müdürleri ile görüşecek.
Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcıoglu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak.
Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.
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