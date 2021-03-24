Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu o ismi görevden aldı

Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Şahap Kavcıoğlu, Ağbal'ın atadığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı. Aktay'ın yerine Doğan Başar getirildi.

Naci Ağbal'la arası açık olduğu öne sürülen Kavcıoğlu'nun piyasalara güven kazandırmak adına ilk icraatının ne olacağı merakla bekleniyordu. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Kavcıoğlu, ilk icraatında eski Başkan Naci Ağbal'ın göreve getirdiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hüseyin Aktay'ı görevden aldı.

AĞBAL'IN KIZAĞA ÇEKTİĞİ İSMİ ATADI

Henüz piyasalara dönük bir hamle yapmayan Kavcıoğlu, Aktay'ın yerine ise Ağbal'ın görevden alıp kızak görev olan danışmanlığa çektiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Doğan Başar'ı yeniden atadı.

AĞBAL OCAK AYINDA GÖREVDEN ALMIŞTI

Ağbal, genel müdürlükte birinci yılını henüz dolduran Başar'ı geçen ocak ayında görevden alıp danışmanlık pozisyonuna çektikten sonra yerine genel müdür yardımcısı Hüseyin Aktay'ı vekaleten atamıştı.

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