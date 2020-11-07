Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti

Devir teslim Merkez Bankası Başkanlık Makamı'nda yapıldı.

Ağbal, buradaki konuşmasında, Uysal'a emekleri ve gayretli çalışmaları için teşekkür etti.

Uysal da Ağbal'a başarı dileyerek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından Ağbal, Uysal'ı aracına kadar uğurladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Uysal görevinden alınırken, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal getirilmişti.

Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine de Başkan Yardımcısı İbrahim Şenel atanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı!