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Merkez Bankası brüt rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası brüt rezervleri rekor kırdı
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Bugün merakla beklenen politika faiz kararını veren ve politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

TCMB'nin toplam rezervleri, 21 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 321 milyon dolar artarak 147 milyar 622 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi 81 milyar 42 milyon dolar olurken altın rezervi 59 milyar 127 milyon dolar oldu.

Etiketler tcmb Merkez Bankası brüt rezervler rekor rezerv rekoru
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