Merkez Bankası duyurdu ! O paralar yeni yılda geçerisiz sayılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E8 Emisyon Grubu Yeni Türk Lirası (YTL) banknotların zaman aşımı süresinin 31 Aralık 2019'da dolacağını bildirdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Para reformunun ilk aşamasında tanıtılan ve 1 Ocak 2010 tarihinde dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotlar için 10 yıllık zaman aşım süresi 31 Aralık 2019 tarihinde doluyor.

2019 yılı Aralık ayı itibarıyla piyasada dönüştürülmeyi bekleyen yaklaşık 21 milyon adet 174 milyon Türk Lirası tutarında YTL banknot bulunuyor. Hala elinde Yeni Türk Lirası banknot bulunanlar 31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinden ellerindeki YTL banknotları Türk Lirası banknotlar ile değiştirebilirler. 31 Aralık 2019 tarihinden sonra YTL banknotlar geçersiz hale gelecek."