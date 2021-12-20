Merkez Bankası eski başkanı açıkladı: Erdoğan'ın konuşması sonrası dolar neden düştü?

Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası doların düşmesini ''Bu bir faiz artışıdır'' diyerek yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı faiz açıklamaları sonrası Türk Lirası dolar karşısında hızla değer kaybetmiş, dolar 18.22 seviyesine kadar yükselmişti.

Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısı sonrası yapacağı açıklamalar sırasında dolar kurunun yeni rekorlara imza atması beklenyordu.

Ancak Erdoğan'ın Türk Lirası mevduatındaki yeni düzenlemeleri ve 'ekonomik tedbirleri' açıklamasının ardından dolarda düşüş gözlendi.

''BU BİR FAİZ ARTIŞIDIR''

Yaşanan gelişme sonrası dolardaki düşüşün nedeni merak konusu olurken; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti millet vekili Durmuş Yılmaz Halk TV'de yayımlanan Sözüm Var programında Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerle 'faiz artışı' yapıldığını söyledi.

Türk Lirası üzerinden ihracatı artırmak için TL'nin değerinin bilerek düşürüldüğünü dile getiren Durmuş Yılmaz, "Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı" ifadelerini kullandı.

''U DÖNÜŞÜDÜR''

''Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür'' diyen Yılmaz ayrıca ''Ama bu beraberinde bir takım sorunları da yanında getiren bir politika. Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Buradan siyasi bir söylem çıkarabilirler. Hem faizi, hem kuru düşürdük diye. Bunu nasıl satabilirler, satarlar mı, zaman içinde göreceğiz'' diye konuştu.

Yılmaz'ın konuşması şu şekilde:

“İktidar 'kur-faiz tartışmasını bir kenara bıraktık, artık reel ekonomi konuşacağız, üretim konuşacağız. Türkiye Ekonomi Modeli uygulayacağız' demişti.

Hedefi değersiz Türk Lirası üzerinden ihracatı artırmaktı. Türk Lirasının değerini bilerek düşürdüler. Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı.

Geri döndük demeden döndüler, ortodoks politikalara döndüler. Olan bu. Bunlar ana yolu bırakıp yan yola çıktılar ama girdikleri yol çıkmaz sokak. Bu bir faiz artışıdır. Klasik AK Parti politikalarından U dönüşüdür. Ama bu beraberinde bir takım sorunları da yanında getiren bir politika. Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Buradan siyasi bir söylem çıkarabilirler. Hem faizi, hem kuru düşürdük diye. Bunu nasıl satabilirler, satarlar mı, zaman içinde göreceğiz.

Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir."