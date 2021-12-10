Merkez Bankası faiz indirimine hazırlanıyor

Eylül ayından bu yana peş peşe faiz indirimi yapan TCMB'nin önümüzdeki iki Para Politikaları Kurulu toplantısında da faiz indirimi kararı alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta yüksek faize karşı olduğunu belirterek enflasyona faizin sebep olduğunuher seferinde söylemeye devam ederken, TCMB de bu yönde adımlar atmaya hazırlanıyor.

Merkez Bankası Eylül ayından bu yana üst üste faiz indirimi gerçekleştirdi. İndirim kararları sonrası Türk Lirası rekor seviyede değer kaybederken enflasyon da artmaya devam etti.

Merkez Bankası’nın 16 Aralık’ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi tahminler indirimden yana oldu. Geçen hafta Merkez Bankası’nın yatırımcı toplatısında ise yabancı yatırımcılara faiz indirimi için alan kalmadığı belirtilirken yerli yatırımcıya indirim sinyali verildi. Uluslararası yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gelecek iki toplantıda toplam 300 baz puan daha indirim yaparak faizleri yüzde 12 seviyesine indirmesini beklediklerini açıkladı. İngiliz finans kuruluşu Barclays ekonomistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye’nin 2018’e kıyasla kur şoklarına karşı daha hazırlıklı olduğunu fakat o zamandan bu yana tüm metriklerin de iyileşme göstermediğini belirtti.

Enflasyonun gelecek aylarda keskin bir şekilde yüzde 30’a yükselmesini bekleyen ekonomistler, dolarizasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini de belirtti. Dolar/TL ’nin 2021 sonunda 14,50 olmasını bekleyen Barclays, 2022’nin ortasından itibaren ise dolar kurunun 16’ya ulaşmasını öngördüklerini aktardı. Öte yandan uluslararası kuruluşlar yılın son ayı için indirim tahminleri yaparken bunun aynı zamanda makroekonomik istikrar için risk olduğunu vurguluyor. Fitch Ratings, Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirmesinin makroekonomik istikrar için risk yarattığını belirtirken, gelişmiş ülkelerin faizleri artırmasına karşı Türkiye’nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu aktardı.

Barclays ekonomistleri Türkiye ekonomisinde ani bir duruş ise beklemediklerini aktardı. TL’nin zayıflığı ‘ani durma’ dönemlerini hatırlatsa da Türkiye’nin henüz o durumda olmadığını dile getiren ekonomistler bunun nedenini de TL’deki istikrarsızlığın cari açık finansmanı sorunlarından değil düşük politika faizi ve yüksek enflasyondan kaynaklanmasına bağladı. TL’nin önemli bir baskı altında olduğunu kaydeden kurum, daha zayıf bir TL’nin, daha yüksek enflasyon anlamına geleceğini ve bunun da daha düşük reel politika faizlerine yol açabileceğini kaydederek Merkez Bankası’nın ise sürece faiz indirimleriyle biraz daha zorlaştırdığını dile getirdi. Yerellerin dolarizasyonunun da bu politikalarla desteklendiğini belirten kurum, sonuçta TL’nin daha da zayıfladığına işaret etti.