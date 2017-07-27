Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25, üst bandını yüzde 9,25'te bıraktı. Banka geç likidite penceresi faiz oranını da yüzde 12,25'te tuttu.



Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25, üst bandını yüzde 9,25'te bıraktı. Banka geç likidite penceresi faiz oranını da yüzde 12,25'te tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. İç talepte iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyet gücünü korumaktadır. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU KORUNACAK"

Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarında beklenen kısmi düzeltmenin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaktadır. Bu çerçevede kurul, sıkı para politikası duruşunun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

BORSA REKOR KIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası ve dolar/TL güne 3.53 seviyesinin altında başladı.

Kur şu dakikalarda 3.52 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.13'ten işlemde.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5530 lira, euronun satış fiyatı ise 4.1320 lira olmuştu.

Hatırlanacağı üzere Fed, beklendiği gibi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 1.25'te bıraktı.

Merkez Bankası'nın kritik kararı sonrası borsa 108 bin 605 bin puan ile rekorunu tazeledi.