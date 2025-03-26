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Merkez Bankası güncel enflasyon tahminlerini açıkladı

Merkez Bankası güncel enflasyon tahminlerini açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mart ayında piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisini açıkladı.

TCMB, Mart 2025 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre 2025 yılı Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 41,1 seviyesine geriledi. Bu dönemde hanehalkının beklentisi ise 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da bir önceki aya göre 3 puan artarak yüzde 31,3 seviyesinde gerçekleşti.

Etiketler tcmb Sektörel Enflasyon Beklentileri enflasyon beklentisi
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