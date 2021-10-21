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Merkez Bankası için dikkat çeken tahmin: Faizi daha da indirecek!

Merkez Bankası için dikkat çeken tahmin: Faizi daha da indirecek!

Barclays ve Goldman Sachs bankaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği tahmininde bulundu.

Reuters’ın aktardığına göre iki banka da yıl sonunda politika faizinin yüzde 15 olacağını öngörüyor.

Goldman Sachs’ın tahmininde Para Politika Kurulu’nun öncelikle 50 baz puan faiz indirimine gideceğini, sonraki iki toplantıda da 25 baz puanlık indirimler yapılacağı yer aldı.

Goldman Sachs, yüksek enflasyon nedeniyle bunun yanlış bir karar olacağını aktararak şunları kaydetti:

“Türk ekonomisinin esas probleminin büyümenin artması yerine, zaten yüksek seviyede olan enflasyonun artacak olması. nflasyonun resmi hedefin dört katı olması nedeniyle ana sorunun enflasyon olmaya devam edeceğini, faizler düşürüldükçe enflasyonun artacağını düşünüyoruz.”

Barclays bankası da faizlerin tek bir indirimle yüzde 15’e çekileceği görüşünü bildirerek şunları kaydetti:

“2022’de faizlerin yüzde 15 seviyesinde kalacağını, yukarı yönlü risklerin bulunacağını öngörüyoruz.”

Barclays 2021 sonu için enflasyon tahminini yüzde 15,5, dolar/TL kuru tahminini ise 9.7 olarak duyurdu.

Etiketler tcmb merkez bankası faiz indirimi faiz karar
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