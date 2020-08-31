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  3. 31 Ağustos 2020 19:58

Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi adına mutabakat imzalandı.

Merkez Bankası ile Libya Merkez Bankası arasında mutabakat
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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