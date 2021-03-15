Merkez Bankası kâr açıkladı

TCMB'nin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 89. Hesap Dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre TCMB 2020 yılında 34.5 milyar TL kar açıkladı.

TCMB'nin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren 89. Hesap Dönemi bilançosu Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, TCMB geçen yıl 34 milyar 497.9 milyon TL dönem karı elde etti. Bankanın bir önceki yıl karı 44 milyar 732.8 milyon TL olarak açıklanmıştı.

TCMB'nin aktif toplamı 1 trilyon 244 milyar TL olurken, takipteki alacakları 11.5 milyar TL oldu.

Bankanın Bankalararası Para Piyasası işlemleri 13 milyar TL olarak gerçekleşti.