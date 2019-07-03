Merkez Bankası ''kötü örnek'' olarak gösterildi

Dünyadaki 60 merkez bankasının merkez bankası olarak nitelendirilen Bank for International Settlements (BIS/ Uluslararası Ödemeler Bankası), dünyada bir merkez bankasına nasıl davranılmaması gerektiğine örnek olarak Türkiye'yi gösterdi.

İsviçre merkezli BIS'in Genel Müdürü Agustin Carstens, Bloomberg'e verdiği röportajda “Diğer ülkeler merkez bankasının bağımsızlığına hükümet karıştığında bedelinin ne olduğunu görmek istiyorsa Türkiye'ye baksın” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın defalarca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) faizleri indirme çağrısı yaptığını vurgulayan Carstens, “Hatta 21 Haziran'da yaptığı konuşmada, kendisini zaten bu konuda sürekli eleştirilen ABD Başkanı Trump'la kıyaslayarak, yüksek faiz oranlarının ekonomik büyümeyi engellediğini savundu. Türk Lirası'ndaki değer kaybı, merkez bankalarının hedeflerini gerçekleştirmek için bağımsız olması gerektiğini gösteren iyi bir örnek” yorumunu yaptı.