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Merkez Bankası kritik toplantıyı erteledi

Merkez Bankası kritik toplantıyı erteledi

TCMB daha önce takvimde 30 Haziran Çarşamba günü yapılacağı belirtilen yatırımcı toplantısının tarihini 2 Temmuz Cuma olarak değiştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yatırımcı toplantısında piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını ve 3. çeyreğin sonu itibariyle Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etmişti.

 

Etiketler merkez bankası tcmb kritik toplantı toplantı erteleme
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