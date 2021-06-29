Merkez Bankası kritik toplantıyı erteledi
TCMB daha önce takvimde 30 Haziran Çarşamba günü yapılacağı belirtilen yatırımcı toplantısının tarihini 2 Temmuz Cuma olarak değiştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yatırımcı toplantısında piyasadaki erken gevşeme beklentisinin uygun olmadığını ve 3. çeyreğin sonu itibariyle Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başlayacağını ifade etmişti.
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