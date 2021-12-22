Merkez Bankası ne kadar döviz sattığını açıkladı!

Piyasalara Aralık ayı içerisinde tam 5 kez satış yöntemiyle müdahale eden Merkez Bankası, 1 Aralık tarihinde piyasaya yaptığı müdahalede 844 milyon dolar satıldığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dolar ve Euro'da Cumhuriyet tarihinin rekorları peş peşe gelince piyasaya 7 yıl aradan sonra müdahale etmişti. TCMB Aralık ayı içerisinde tam 5 kez piyasaya müdahale etmiş ancak müdahaleler hızlı yükselişi yavaşlatsa da piyasalarda beklenen büyük düşüş gelmemişti.

Kamuoyunda Merkez Bankası'nın dövize müdahaleleri sırasında ne kadar dolar sattığı tartışma konusu olurken Merkez Bankası bugün bir açıklama yaparak ne kadar dolar satıldığını duyurdu.

Piyasalara Aralık ayı içerisinde tam 5 kez müdahale eden Merkez Bankası, sadece 1 Aralık verilerini açıklayarak, 1 Aralık'ta tarihinde 844 milyon dolar satıldığını duyurdu.

Merkez Bankası 1, 3, 10, 13 ve 17 Aralık’ta dövize müdahale edildiğini duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu. TCMB, doğrudan müdahalelerin 15 iş günü sonrasında satım miktarının açıklanması kapsamında bilgi verdi. Buna göre 1 Aralık'ta yapılan ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarı 844 milyon dolar oldu." dedi.

MERKEZ PİYASAYA 113 MİLYAR TL VERDİ

Öte yandan Merkez Bankası standart faaliyeti çerçevesinde ise miktar yöntemiyle düzenlediği 27 ve 29 Aralık vadeli repo ihaleleriyle piyasaya sırasıyla 82 milyar 999 milyon 999 bin lira ve 29 milyar 999 milyon 999 bin lira verdi.