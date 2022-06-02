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Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 636 milyon dolar artarak 102 milyar 897 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 274 milyon dolar artarak 60 milyar 11 milyon dolardan 61 milyar 285 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 27 Mayıs haftasında 1 milyar 361 milyon dolar artarak 40 milyar 250 milyon dolardan 41 milyar 611 milyon dolara yükseldi.

Etiketler merkez bankası rezervleri
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