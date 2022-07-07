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Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor

Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyor

Merkez Bankası toplam rezervleri 994 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Temmuz ile biten haftada 994 milyon dolar azalarak, 100 milyar 942 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 553 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 342 milyon dolardan 59 milyar 789 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 1 Temmuz haftasında 440 milyon dolar azalarak 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

Etiketler merkez bankası rezervleri
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