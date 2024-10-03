Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 157 milyar 390 milyon dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı.

TCMB verilerine göre Merkez'in toplam rezervleri geçtiğimiz hafta 156 milyar 392 milyon dolardan 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi. Böylelikle rezervler üst üste iki hafta rekor kırmış oldu.

İlgili dönemde altın rezervleri 62 milyar 283 milyon 30 bin dolardan 63 milyar 566 milyon dolara yükselirken, döviz rezervleri ise 94 milyar 108 milyon 880 bin dolardan 93 milyar 824 milyon dolara geriledi.

Ayrıca, TCMB'nin net uluslararası döviz rezervleri 54,12 milyar dolar seviyesine ulaşarak, bir önceki 51,78 milyar dolarlık seviyeden artış kaydetti.