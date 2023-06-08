Merkez Bankası rezervleri tarihi dip seviyede!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezervleri eksi 5.7 milyar dolara gerileyerek tarihin en düşük seviyesini gördü.

Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 5,7 milyar dolara gerileyerek tarihin en düşük seviyesini gördü.

2 Haziran haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi arttı, net ve swap harici net rezervi ise azaldı.

"Haftalık Para ve Banka İstatistikleri"ne göre, Merkez Bankası'nın brüt rezervi, geçen hafta 2 milyar dolar artarak 100,4 milyar dolara yükseldi.

Altın rezervi 41,9 milyar dolardan 42,2 milyar dolara; döviz rezervi ise 56,5 milyar dolardan 58,2 milyar dolara çıktı.

Döviz rezervi yılbaşından bu yana yüzde 30 azaldı

2022 sonuna göre bakıldığında ise Merkez Bankası'nın brüt rezervi yüzde 21,9, döviz rezervi yüzde 29,7, altın rezervi ise yüzde 7,8 azaldı.

TCMB'nin net rezervi, geçen hafta eksi 4,4 milyar dolardan eksi 5,7 milyar dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın net rezervi en düşük seviyeyi gördü.

Net rezerv 3 haftadır negatif bölgede yer alıyor.

Merkez Bankası'nın swap harici net rezervi ise 2 Haziran haftasında 0,7 milyar dolar daha azalarak eksi 61,2 milyar dolar seviyesinde.