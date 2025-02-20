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Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesine yükseldi

Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvesine yükseldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TCMB brüt rezervlerinin 173,2 milyar dolara ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uyguladığımız politikaların olumlu çıktılarını almaya devam ediyoruz. Bir yandan kur korumalı mevduat (KKM) bakiyesini azaltırken, bir yandan rezervlerimizi güçlendiriyoruz. Başından itibaren geçici bir tedbir olarak tasarlanan KKM’den çıkış süreci, finansal piyasalarda istikrarsızlığa yol açmadan, kademeli olarak gerçekleştirilmektedir. KKM’de tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasıyla, son haftaların en büyük düşüşü yaşanmıştır. KKM’nin zirveye ulaştığı Ağustos 2023 tarihinden bu yana hesaplardaki erime 100 milyar doların üzerine çıkmış ve 14 Şubat haftası itibarıyla 25,6 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Söz konusu gerilemeye karşın, politikalarımızın etkinliği sayesinde KKM bakiyesinden dövize geçiş oranı sınırlı seviyede kalmıştır. Türk lirası varlıklara güvenin artması ve ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin olumlu seyretmesi neticesinde rezervlerimiz de rekor üzerine rekor kırmaya devam etmektedir. Brüt rezervlerimiz 14 Şubat haftası itibarıyla 173,2 milyar dolar seviyesine çıkarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmıştır. Rezervlerimizin güçlenmesi, KKM bakiyesinin azalması ve Türk lirası mevduat payının artması, devam etmekte olan dezenflasyonist süreci desteklerken, Türkiye’ye yönelik risk algısını olumlu yönde etkilemeye ve dış finansman maliyetlerini düşürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler cevdet yılmaz merkez bankası rezervleri
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